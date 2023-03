Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost transportate la spital luni dimineata, dupa ce un tren care circula pe ruta Arad- Bucuresti Nord s-a oprit brusc, pentru a evita ciocnirea cu un tren de marfa care deraiase in fata sa, intre Rosiorii de Vede si Maldaeni, fiind activat planul rosu de interventie. UPDATE –…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, la intrare in statia Rosiori Nord, 2 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si unul s a rasturnat. Trenul era incarcat cu autoturisme si avea ca statie de destinatie Portul Constanta."In…

- Trenul de calatori Arad-București, care se afla in spatele trenului de marfa care a deraiat luni dimineața in apropierea stației Roșiori Nord, a franat de urgența, iar mai mulți pasageri s-au ranit, a informat CFR Calatori.„Din primele informații, trei pasageri din trenul IR 1822, Arad – București…

