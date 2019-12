Accident cu 7 victime în urma unei coliziuni în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism Sapte persoane au fost implicate vineri seara pe raza localitatii ialomitene Cosereni intr-un accident rutier, in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism



Conform ISU Ialomita, Detasamentul de pompieri Urziceni a intervenit la un accident rutier in localitatea Cosereni, cu sapte persoane implicate. "S-a intervenit de urgenta cu o masina de stingere, o descarcerare, o ambulanta SMURD, iar SAJ cu 5 ambulante. S-a acordat primul ajutor medical, dupa evaluare sase persoane au refuzat transportul la spital si a saptea, o femeie in varsta de 29 ani, este preluata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

