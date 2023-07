Stiri pe aceeasi tema

- Elena este mama a trei baieți, dar cu doi dintre ei are o relație dificila, asta pentru ca ar fi facut tot posibilul sa o alunge din propria casa. Femeia este disperata și spune ca nu a lasat-o inima sa le spuna sa plece din locuința.

- O femeie duce o batalie cu tatal ei vitreg pe moștenire. De ce a ajuns aceasta sa traiasca intr-un cort, la marginea unei paduri, cu fiul ei și de ce il acuza pe tatal vitreg ca a falsificat acte importante, a spus chiar ea, in urma cu puțin timp, la Acces Direct.

- O femeie din Florida a fost arestata dupa ce masina ei, in care isi lasase cei doi copii mici, a luat foc, in timp ce ea fura intr-un mall din Oviedo. Femeia, Alicia Moore, de 24 de ani, si-a lasat masina cu cei doi copii mici in interior in parcarea mall-ului, la orele pranzului, pe 26 mai. Moore…

- Andreea și Catalin spun ca nu mai au liniște de trei ani de cand discuțiile cu vecinii au luat amploare și s-a ajuns inclusiv la amenințari. Cuplul are trei copii, iar unul dintre ei, mezinul familiei, are grave probleme de sanatate și, potrivit spuselor mamei, il jignesc de fiecare data cand au ocazia.

- O femeie din Iași susține ca a fost sechestrata de un barbat care se cunoștea cu tatal sau. Mirela a fost in vizita la parintele sau, dupa ce, inițial, s-a spus ca a murit in urma cu doi ani. Femeia a povestit clipele de groaza prin care a trecut, imediat dupa ce a ajuns in Focșani.

- O asistenta medicala face acuzații grave. Roxana susține ca din cauza fostului soț a pierdut locul de munca și tanara susține ca au aparut numeroase zvonuri, cum ca ar fi pus ochii pe soțul doctoriței la care lucra. De atunci, șefa ei ar fi declarat razboi.

- Paulina a pornit pe urmele tatalui sau care a disparut in urma cu 25 de ani, iar tanara susține ca nu l-a vazut niciodata. Barbatul ar fi fugit cu alta femeie pe care chiar mama ei a adus-o in casa deoarece nu avea unde sa stea. Paulina susține ca tatal ei s-ar numi Ion Cloșca și este din Buzau.

- Mama acuzata ca și-a abandonat copii se apara in fața acuzațiilor facute de Nicu, tatal baieților. Femeia le-a transmis un mesaj emoționant celor mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.