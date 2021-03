Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a demonstrat inca o data ca este o femeie asumata, care nu se ascunde dupa deget. Indragita prezentatoare de la Acces Direct s-a afișat fara niciun strop de machiaj pe rețelele de socializare, inca de la primele ore ale zilei. Iata care a fost reacția fanilor din mediul online atunci cand…

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, iar de luni pana sambaata aceasta poate fi urmarita la Acces Direct, de la ora 17:00! Ea e activa foarte mult și in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu tot ce face, iar recent a anunțat ca in familia ei e un nou…

- De frumoasa este frumoasa, de iubita este iubita, insa v-ați intrebat vreodata ce sacrificii face Mirela Vaida pentru silueta? Dieta minune a prezentatoarei de la Acces Direct! Frumoasa blondina arata impecabil!

- Ediția de luni a emisiunii ”Acces Direct” a inceput cu o surprinza. Telespectatorii nu au gasit-o pe Mirela Vaida pe scaunul prezentatorului, ci pe o indragita colega de a sa, din lumea muzicii populare. Emilia Ghinescu este la carma emisiunii astazi!

- Mirela Vaida a transmis la sfarșitul ediției de astazi ca luni nu va fi prezenta la Acces Direct. Pentru a nu-și ține prea mult admiratorii in suspans, frumoasa prezentatoare de televiziune le-a dezvaluit și motivul. Iata cand se va intoarce celebra cantareața in fața telespectatorilor!

- O vedeți aproape in fiecare zi la televizor, dar v-ați intrebat vreodata cum arata Mirela Vaida nemachiata? Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct le-a facut o surpriza fanilor și s-a afișat complet naturala in fața lor!

- Mirela Vaida a publicat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare. Prezentatoarea Acces Direct este in doliu. „Azi dimineața a murit in accident de mașina. Nu am cuvinte…sunt trista și revoltata. Era așa de tanar!” Mirela Vaida, in doliu dupa moartea unui coleg de breasla Mirela Vaida s-a aratat…

- Doamnelor și domnilor, surpriza de proporții din partea Mirelei Vaida și a Loredanei Groza! Ipostaza unica cu cele doua dive ale showbiz-ului romanesc! Cum s-a afișat prezentatoarea de la Acces Direct alaturi de jurata X Factor? Blondinele și-au surprins fanii!