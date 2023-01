Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un barbat de 45 de ani din Ocnița a fost reținut de poliție dupa ce acum doua zile a lovit mortal un barbat in apropiere de localitatea Prepelița. Așa cum a fost raportat, șoferul a fugit de la fața locului dupa incident. Cadavrul desfigurat al victimei a fost gasit in data de 25 Ianurie, in…

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa pe o trecere de pietoni strada Gura Calitei, din Sectorul 3 al Capitalei. Femeia de 30 de ani s-a ales cu o fractura deschisa la unul dintre picioare. Desi a avut timp sa-si dea seama ce a facut, soferul a apasat…

- Șoferul banuit de producerea accidentului mortal de la Slivilești, din județul Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit IPJ Gorj, la data 15 ianuarie, fața de barbatul de 37 de ani , din comuna Slivilești, banuit de producerea evenimentului rutier produs la data de 14 ianuarie, pe…

- Ziua de marți a fost una neagra pentru un tanar de 28 de ani. Aceasta și-a pierdut viața dupa ce a cazut dintr-un tractor agricol, condus de un barbat beat și fara permis de conducere. Mai mult de atat, la scurt timp dupa incident, șoferul a fugit de la locul accidentului. Dupa ce a fost identificat,…

- Un barbat de 36 de ani din comuna braileana Rosiori a fost gasit mort, in noaptea de duminica spre luni, intr-un sant de pe marginea drumului, el fiind lovit de o masina condusa de un sofer baut care a parasit locul accidentului, informeaza Agerpres.

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc miercuri seara in Petroșani, judetul Hunedoara. Șase copii cu varste intre 11 și 14 ani au fost loviți pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un tanar de 19 ani care nu detine permis de conducere.

- Soferul in varsta de 83 de ani, care a accidentat mortal doi pietoni, sambata seara, dupa ce anterior fugise de la locul unui alt eveniment rutier, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor de parasire a locului accidentului fara incuviintarea organelor…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a condus luni, 21 noiembrie, un autoturism pe E60 dinspre localitatea Chețani inspre localitatea Luncani, iar la un moment dat a surprins și accidentat un barbat in varsta de 68 de ani care se afla angajat pe trecerea de pietoni, pe bicicleta. "In urma impactului a rezultat…