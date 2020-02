A plecat la Ceruri şi Ştefănescu! CARAS-SEVERIN – Nicolae Stefanescu, una dintre figurile marcante ale politicii carasene, s-a stins din viata azi noapte! Stefi, cum ii spunea toata lumea, s-a facut remarcat ca prefect al judetului Caras-Severin, apoi din functia de consilier judetean, dialogurile sale cu presedintele Sorin Frunzaverde din plenul atator sedinte fiind memorabile. A fost ani de zile vicepresedinte al PSD Caras-Severin, dar in decembrie 2015 a demisionat din toate functiile detinute in PSD. Revoltat, atunci a cerut o audienta la presedintele Romaniei pentru a-i spune cateva lucruri despre Caras-Severin. Era mereu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Sefa PSD Caras-Severin si-a exprimat un punct de vedere vizavi de amendamentul care a schimbat repartizarea, in sedinta de joi a Consiliului Judetean, a sumelor de bani catre primarii! Intr-un comunicat de presa trimis redactiei, deputatul Luminita Jivan spunea ca: „joi am fost martorii…

- REȘIȚA – Concluzia președintelui Consiliului Județean vine dupa ce o noua alianța (PNL-PMP-„exclușii“ din PSD) a votat o alta imparțire a celor peste 27 de milioane de lei catre primarii decat cea gandita de Hurduzeu! La finalul sedintei, seful judetului a facut o declaratie de presa ca trebuie sa instiinteze…

- Vineri, 13 decembrie, a fost o zi cu un oarecare ghinion pentru municipalitatea resiteana, care s-a trezit pusa in fata preluarii vechiului deponeu de gunoi de pe Dealul Lupacului. Acesta trebuia sa fie curat luna, dar e plin de gunoaie care fumega, arzand mocnit. In momentul preluarii, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in zone din judetul Caras-Severin, in orele urmatoare, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetul avertizat, in localitatile Moldova Noua, Oravita, Anina, Pojejena,…

- Victor Costache, ministrul sanatații, vrea sa se lupte cu șpaga din spitale și a vorbit despre masuri care sa ajute la eradicarea acestui flagel.Victor Costache a explicat la B1 ca așteapta un punct de vedere din partea juriștilor pentru a vedea daca este posibil ca in contractele semnate la angajare…

- Donald Trump a spus candva in gluma ca 'el este Alesul', dar pentru unul dintre ministrii sai este evident: presedintele republican a fost ales de Dumnezeu ...la fel ca predecesorul sau democrat, Barack Obama, potrivit France Presse.'Stiti, Barack Obama nu ar fi devenit presedinte al SUA daca…

- Meteorologii au emis, joi seara, mai multe avertizari Cod galben de vant puternic, valabile in 13 județe din țara. Potrivit specialiștilor, vantul va sufla cu viteze de pana la 65 km/h, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM, localitațile Moldova Noua, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Racașdia,…

- Polițiștii carașeni efectueaza cercetari penale vizand infractiuni la regimul rutier, comise in weekend. Sunt vizate sase persoane care au fost prinse in offside, in special pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Intr-unul dintre cazuri, in 10 noiembrie, in jurul…