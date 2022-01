A murit Meat Loaf, legendarul rocker american. A lansat ”I’d Do Anything for Love”, una dintre cele mai ascultate melodii din anii ‘90

Stiri pe aceeasi tema

- Meat Loaf a murit, la 74 de ani. Legendarul cantareț și actor a murit acasa. Pana in ultimele clipe din viața i-au fost alaturi soția Deborah și cele doua fiice, Pearl și Amanda.Meat Loaf a avut o cariera impresionanta. Timp de peste 6 decenii, a jucat in peste 65 de filme, printre care Fight Club și…

- Cantarețul și actorul american Meat Loaf a murit la varsta de 74 de ani, a anunțat vineri dimineața agentul sau, fara a impartași vreo cauza a morții, conform The Guardian . „Știm cat de mult a insemnat pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevarat toata dragostea și sprijinul acordat in timpul acestei…

- Cantarețul și actorul american Meat Loaf a murit la varsta de 74 de ani, se arata intr-un comunicat publicat pe pagina sa oficiala de Facebook. Pe numele real, Michael Lee Aday, interpretul a vandut peste 65 de milioane de albume in intreaga lume. Cel mai de succes album al sau a fost „Bat out of […]…

- Legendarul cantareț și actor american Meat Loaf a incetat din viața la varsta de 74 de ani, potrivit unui scurt comunicat publicat de familia artistului pe pagina oficiala de Facebook a acestuia, informeaza vineri Sky News.Interpretul, pe numele sau adevarat Michael Lee Aday, a vandut peste 100 de milioane…

- Meat Loaf, legendarul cantaret cunoscut pentru melodii precum „I’d Do Anything for Love” si „Two Out of Three Ain’t Bad”, a murit la varsta de 74 de ani, potrivit independent.co.uk. Castigatorul premiului Grammy, nascut Marvin Lee Aday, a murit. Cauza mortii nu a fost precizata.„Inimile…

- Cantarețul și actorul Meat Loaf a murit, joi noapte, la varsta de 74 de ani, a confirmat familia. „Bat Out of Hell” și „I’d Do Anything for Love” sunt doua dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului.

