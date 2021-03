Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in showbizul romanesc. Artista de muzica lautareasca Cornelia Catanga a stins din viața, vineri dimineața, la varsta de 63 de ani. Suferea de Covid-19. Anunțul morții ei a fost facut de Mara Banica, pe pagina ei de Facebook. „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt impietrita, efectiv.…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, s-a stins din viața, luni, la varsta de 61 de ani, in urma infecției cu virusul SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat…

- Astazi a avut loc ședința fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) unde a fost discutata agenda de lucru pentru urmatoarea perioada de timp. Anunțul a fost facut de catre liderul socialiștilor, Igor Dodon, pe pagina sa de Facebook.

- Primul vaccin anti-Covid a fost administrat marți in Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe Facebook de președintele țarii, Maia Sandu. Un cadru medical este prima persoana vaccinata din Moldova. Președintele Maia Sandu a anunțat ca marți un cadru medical a fost vaccinat anti-Covid. Este…

- CHIȘINAU 27 feb - Sputnik. Cunoscutul medic Mihai Stratulat a scris o postare pe pagina sa de Facebook despre faptul ca nu este de acord cu decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica in ceea ce privește inchiderea școlilor și trecerea la invațamantul online. Pediatrul susține ca…

- Primarul comunei Cuza Voda din Calarasi, Adrian Popa, a incetat din viata in urma infectarii cu COVID 19.Anuntul a fost facut de Organizatia PNL Calarasi, pe Facebook. Adrian Popa, primarul liberal al comunei Cuza Voda, a pierdut lupta cu virusul nemilos care ne a rapit oameni dragi.O lupta nedreapta,…

- Celebrul comentator de radio american Rush Limbaugh, o figura conservatoare de dreapta cu o cariera de peste patru decenii in lumea radioului si un sustinator ferm al lui Donald Trump, a murit la varsta de 70 de ani, informeaza AFP citand un anunt al familiei de pe pagina sa de Facebook. Citește…

- Cunoscutul fotograf in virsta de 33 de ani din Republica Moldova, Stas Blagoslovitu, a decedat in aceasta noapte. Despre vestea tragica au scris mai mulți apropiați ai fotografului pe pagina de facebook. „Am primit o veste in noapte nu ma pot liniști. Stas Blagoslovitu...Atit de devreme te-ai dus...Cindva…