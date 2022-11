Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Medicina și Clinica de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara au anunțat trecerea in neființa a intemeietorului școlii timișorene de diabet și fostului rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989).

- Intr-o atmosfera plina de emoții, oferite intotdeauna cu prilejul intalnirilor cu tinerii artiști și cu prietenii artelor, Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, a organizat la inceputul acestei saptamani vernisajul expoziției „Genealogia realitaților subiective”,…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va invita sa faceți „Incursiuni in Istoria Medicinei Timișorene”. Expoziția gazduita de Bastionul Theresia din Timișoara face parte din seria evenimentelor…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, expoziția „Incursiuni in istoria medicinei timișorene”, care va fi deschisa la bastionul Theresia din Timișoara. Expoziția face parte din seria evenimentelor organizate pentru…

- Un medic plastician roman și-a pierdut viața in urma cu o saptamana intr-un stupid accident de bicicleta, la Montpellier, in Franța, relateaza Midi Libre.Tragedia a avut loc joi, 29 septembrie, in jurul orei 7:30, pe Avenue de Lodeve, cand Traian Savu, un chirurg roman in varsta de 44 de ani, se indrepta…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va beneficia de cladiri noi, care vor fi construite in Ghiroda. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a participat, astazi, la semnarea contractului care permite inceperea lucrarilor de construcții…