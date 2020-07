A murit biciclistul prins sub un autoturism pe Bulevardul Decebal Biciclistul de 47 de ani calcat de mașina aseara a decedat noaptea trecuta. Acesta ajunsese la spital in stare grava, in coma profunda, medicii fiind rezervați cu privire la șansa lui de supraviețuire. Neobișnuitul accident s-a produs aseara, pe Bulevardul Decebal din Bistrița. Biciclistul ar fi patruns de pe trotuar pe partea carosabila, fara a se asigura, fiind lovit de un autoturism condus de un tanar de 25 de ani din municipiu. In urma impactului, biciclistul a ajuns sub autoturism, martorii reușind sa il scoata de sub mașina. A fost gasit de catre medici inconștient, in stare grava. Mai multe… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul Decebal din Bistrița. Un biciclist a fost prins sub o mașina. Biciclistul nu s-ar fi asigurat corespunzator. Victima este inconștienta. Un accident rutier a avut loc in urma cu scurt timp pe Bulevardul Decebal din municipiul Bistrița. O mașina a trecut peste…

- Tanara de 17 care a fost stropita cu benzina și incendiata de catre un barbat pe care l-a cunoscut pe rețele de socializare se afla in stare foarte grava. Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire, mai ales ca aceasta a fost arsa pe aproape toata suprafața corpului.

- A devenit deja tradiție, in ultimii 12 ani, la Bistrița: In fiecare an, in seara de 11 iunie, locuitorii orașului și reprezentanții tuturor cultelor religioase din oraș iși dau intalnire langa Biserica Evanghelica din centru. Se vor comemora maine, 11 iunie, 12 ani de la devastatorul incendiu care a…

- A devenit deja tradiție, in ultimii 12 ani, la Bistrița: In fiecare an, in seara de 11 iunie, locuitorii orașului și reprezentanții tuturor cultelor religioase din oraș iși dau intalnire langa Biserica Evanghelica din centru. Se vor comemora maine, 11 iunie, 12 ani de la devastatorul incendiu care a…

- S-a intamplat in aceasta seara, in Arcalia. Un motociclist a ajuns in decor, dupa ce a prins pietriș cu roata. Primul ajutor i-a fost acordat de un participant la trafic. Motociclistul consumase alcool și a ajuns la spital cu multiple fracturi. ”Am vazut un nor mare de praf ridicandu-se și m-am oprit…

- Zeci de strazi au fost programate pentru a fi asfaltate, in acest an. Prima etapa a fost finalizata. Au mai ramas doar 16 strazi care se vor ”infrumuseța”. Iar ruta spinoasa ”Decebal – Andrei Mureșanu – Nasaudului” se va realiza pe fonduri europene, contractul fiind deja semnat. CE lucrari sunt prinse:…

- Inca o școala in plin șantier! A venit vremea ca și Generala 1 sa-și schimbe infațișarea. Doua tinere inginere supravegheaza bunul mers al lucrarilor. Mai multe unitați de invațamant iși schimba, in acest an, infațișarea. A venit și randul Școlii Generale numarul 1 sa iși ia „straie noi”. „A inceput…

- Știți cine e in poza? Primarul nostru, ma! Ce nebuni sunteți. L-ați și uitat? Fix așa arata ultima data cand l-ați ales. Ați zis ceva urat de el și s-o fi suparat pe noi? N-a mai fost vazut de saptamani bune, a trecut și pandemia peste noi și primarul Crețu nimic, niciun mesaj, o incurajare, nimic,…