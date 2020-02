Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 ani, locuitor al Capitalei, a fost reținut de oamenii legii și este cercetat penal pentru furt. Suspectul a deteriorat lacatul unui automobil parcat langa o piata de pe strada Burebista din sectorul Botanica si a furat o automagnitola de 1.900 de lei.

- Doar in provincia Hubei - epicentrul virusului ucigas - au murit, pana marti dimineata, 974 de persoane. In total, in China, au murit 1.011 persoane, arata ultimele rapoarte citate de CNN. Numarul de cazuri de coronavirus confirmate depaseste acum 42.500, virusul raspandindu-se in 28 de tari din lume.…

- Shaquille O'Neal, 47 de ani, nu și-a putut stapani lacrimile in timpul unei emisiuni dedicate de TNT lui Kobe Bryant. Kobe Bryant a murit duminica, la numai 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Alaturi de fostul mare baschetbalist au decedat Gianna, fiica sa de 13 ani, și alte…

- Un tanar a murit și un altul a fost ranit, luni dimineața, intr-un accident provocat de un barbat care conducea o mașina baut și fara sa aiba permis. Accidentul, in care au fost implicate trei mașini, a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata din comuna Soparlita, județul Olt, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Amiralul Pierre Lacoste, fost sef al serviciilor secrete franceze care conducea Directoratul General pentru Securitate Externa (DGSE) in momentul rasunatoarei afaceri de sabotaj Rainbow Warrior si personalitate marcanta a comunitatii franceze de informatii, a decedat luni la varsta de 95 de ani,…

- Doi tineri, de 14 ani, respectiv 17 ani, din Techirghiol, au murit dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr un accident rutier, evenimentul fiind inregistrat pe data de 6 iunie 2014, pe strada strada Interioara 3 din municipiul Constanta. Conform procurorilor, un sofer s ar fi luat la intrecere,…

- Barbatul aflat in stare critica dupa ce, miercuri dimineata, a fost impuscat in cap, politistii tragand mai multe focuri de arma in timp ce urmareau autoturismul in care acesta se afla, a murit la spital, a informat joi, Inspectoratul de Politie Judetean.

- Cel putin zece persoane au murit duminica intr-un nou incendiu intr-o fabrica aparent ilegala din Bangladesh, unde alte 17 persoane au murit saptamana aceasta intr-un incident similar intr-o alta fabrica la marginea capitalei Dacca, transmite EFE potrivit Agerpres. Serviciul de pompieri a informat…