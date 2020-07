Stiri pe aceeasi tema

- Actorul George Paul Avram, care l a interpretat pe marinarul Haralamb din filmul romanesc Toate panzele sus, a murit joi, la varsta de 80 de ani.George Paul Avram, cunoscut pentru rolul marinarului Haralamb din filmul romanesc Toate panzele sus, a murit joi, la varsta de 80 de ani. Inmormantarea actorului…

