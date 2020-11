Stiri pe aceeasi tema

- Pomohaci, fost preot și cântareț de muzica populara și religioasa, a primit pedeapsa închisorii pentru evaziune fiscala. Fostul preot a fost condamnat defiinitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru ca a dat spre…

- Gabriel Ungurianu ar fi oferit, printr-un intermediar, suma de 5.000 de euro, pentru a primi documentatia aferenta ridicarii unui hotel, in Podu Iloaiei, langa drumul european care traverseaza localitatea. Suma ar fi trebuit sa ajunga la arhitectul sef al orasului, care, dupa mai multe tentative, a…

- Artista Marina Voica a primit, vineri seara, Premiul de Excelenta al Serilor Filmului Romanesc, decernarea titlului fiind facuta in cea de-a treia zi a celei de-a XI-a editii a festivalului. Premiul de Excelenta al Serilor Filmului Romanesc (SFR) a fost oferit Marinei Voica in urma unor proiectii speciale…

- Aurora Iacomi, 32 de ani, a sustinut in timpul procesului ca a turnat lichidul in cafeaua Angelinei Raychinova pentru a-i face o „farsa", insa anchetatorii din Londra au stabilit ca romanca a decis sa se razbune dupa ce sefa ei a criticat-o in fata colegilor. Romanca, stabilita in Redbridge de cativa…

- Barbatul care a omorat din bataie anul trecut doi batrani in Faget și a batut alte patru persoane, printre care și un polițist, a fost condamnat la pedeapsa maxima prevazuta de Codul Penal. The post Ce pedeapsa a primit criminalul din Faget. A omorat doi oameni și a batut alte patru persoane, printre…

- Interlopul care a amenințat-o pe șefa arestului preventiv din Prahova și-a primit, in sfarșit pedeapsa, dupa ce dosarul sau a fost pe rol timp de trei ani. Judecatorii au decis ca acesta sa iși ispașeasca pedeapsa pentru infracțiunea de ultraj.

- Ziarul Unirea Ce pedeapsa a primit tanarul din Apuseni care și-a omorat prietenul de 23 de ani dupa ce s-a urcat beat la volan și s-a rasturnat cu masina intr-o prapastie Condamnare la inchisoare cu suspendare pentru un barbat de 31 de ani din orașul Campeni, dupa ce, aflat sub influenta bauturilor…