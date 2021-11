A început Festivalul Naţional de Teatru 2021. Cum vor putea fi urmărite reprezentațiile Aproape 40 de spectacole au fost selectate pentru ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru, care a inceput sambata. Evenimentul se va desfașura online din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID. Reprezentațiile vor putea fi urmarite gratuit pe platforma fnt.ro, acolo unde se vor afla la dispoziția publicului timp de 48 de ore, dupa cum anunța Aura Corbeanu, vicepreședintele UNITER: „In aceasta perioada complicata a vieții noastre am considerat ca putem sa oferim aceste zile de teatru publicului viitor printr-un acces gratuit”. Spectacolele editiei 2021 a FNT, care se va desfasura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

