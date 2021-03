Stiri pe aceeasi tema

- Numarul global al cazurilor noi de COVID-19 a inregistrat o scadere de 11% ajungand la 2,4 milioane saptamana trecuta, o rata de descrestere mai redusa decat in cele patru saptamani anterioare, se arata in raportul saptamanal al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dat miercuri publicitatii,…

- Numarul total al cazurilor noi de COVID-19 a scazut saptamana trecuta la 2,7 milioane, cu aproximativ 500.000 mai putine in comparatie cu saptamana precedenta, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Reducerea cazurilor noi de coronavirus a inceput din 4 ianuarie,…

- Anul 2020 a fost cel mai prost an din istoria turismului, cu 1 miliard mai puține sosiri internaționale comparativ cu 2019, spune Organizația Mondiala a Turismului (OMT). Sectorul turistic mondial a fost greu lovit in 2020, ca efect al restricțiilor de calatorie cauzate de pandemia Covid-19. Pentru…

- NBA lanseaza produse licențiate in peste 1200 de magazine DECATHLON din intreaga lume, datorita parteneriatului din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și America Latina. Acesta este primul parteneriat realizat de DECATHLON cu o liga sportiva nord-americana. DECATHLON, unul dintre cei mai mari distribuitori…

- ”Dupa un an cu fluctuatii mari ale activitatii de fuziuni si achizitii (M&A), in 2021 se estimeaza o continuare a cresterii valorii tranzactiilor inceputa in trimestrul al treilea 2020, in conditiile in care companiile sunt interesate sa-si optimizeze activitatea si sa-si regandeasca viitorului in era…

- 2020 a adus scaderi abrupte ale produsului intern brut in marea majoritate a tarilor, cu cateva exceptii precum China, Taiwan, Egipt sau Turcia. Cu toate acestea, doar 19 din cele 65 de tari analizate trimestrial de Nielsen in studiul global “Quarter by Numbers” au inregistrat scaderi in volumul vanzarilor…

- ​FIFA a stabilit ca numarul de echipe la turneul final al Cupei Mondiale feminine va creste de la 24 la 32, începând cu editia din 2023."Dupa succesul uimitor al editiei din 2019, s-a luat decizia de a extinde Cupa Mondiala feminina la 32 de echipe si, astfel, de a continua…

- Ambasadorul Romaniei in Iordania, Nicolae Comanescu, a declarat marti ca regatul hasemit reprezinta un partener cheie pentru Romania in Orientul Mijlociu, un factor constant de echilibru si moderatie si o legatura strategica intre Asia, Africa si Europa, relateaza Petra potrivit Agerpres. Intr-un…