A fost recuperat cel mai vechi ADN din istoria cercetărilor ştiinţifice Cercetatorii au recuperat si au secventiat ADN din ramasite provenite de la trei mamuti, care erau printre cele mai mari mamifere ce au dominat fauna de pe Terra in timpul Epocii de Gheata. Cel mai vechi ADN din istoria cercetarilor stiintifice a fost recuperat de o echipa de specialisti, care l-au extras din molarii unor mamuti care au trait in nord-estul Siberiei pana in urma cu 1,2 milioane de ani, in cadrul unui proiect care a condus la largirea sferei de cunostinte despre speciile disparute, potrivit Reuters. Ramașițele erau ingropate in permafrost, un strat care contribuie la conservarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

