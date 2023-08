Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica de un an si jumatate care a patruns, in noaptea de luni spre marti, in curtea unei familii cu patru copii din satul Cucuieti, comuna Vidra, a fost impuscata, au informat reprezentantii administratiei locale. ‘Luni seara, prezenta ursului a fost semnalata in satul Cucuieti, de un cetatean…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe Richter s-a produs marti, la ora locala 10:41, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 78,8 km, in apropierea…

- La data de 12 iulie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Maliuc au fost sesizati, prin apel 112, in jurul orei 17:00, de catre o femeie, din localitatea Vulturu, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 4 ani a disparut din curtea locuintei.Potrivit IPJ Tulcea, de indata au fost constituite…

- Asociatul unic al Nomad Expert Management S.R.L. a publicat la data recenta, pe 3 iulie 2023, cea mai recenta decizie luata in urma sedintei din data de 8 iunie 2023. Mai precis, asociatul unic Elena Ghimici, detinator al 100 capital social al societatii, in baza prevederilor art. 202, alin.2 al Legii…

- In ziua de 3 Iulie 2023, la ora 18:44:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenie, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 11.3 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 21km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta-Turnu Severin, 67km S de Hunedoara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 E 85 , localitatea Golesti, judetul Vrancea, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, incarcerate. Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur…

- Barbatul folosea o coasa electrica (trimmer) pentru a taia iarba din curtea casei sale. La un moment dat s-a electrocutat, cel mai probabil de la cablul de alimentare al trimmerului și a cazut secerat. Soția a anunțat imediat dispeceratul 112 și, pana la sosirea echipajului SMURD din Simeria și ambulanței…

- Un cutremur cu magnitudinea 2 pe Richter s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).