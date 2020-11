Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Secției cultura, tineret și sport a Preturii sectorului Centru s-a stins din viața. Anunțul a fost postat pe pagina Primariei capitalei. Primaria municipiului Chișinau a adresat condoleanțe și compasiune familiei indurerate, transmite unimedia.info. Vladimir Tofan a activat peste 24 de ani in…

- Cunoscut scriitor de literatura SF in mod special, dar nu numai, Gabriel Cazan iși anunța cititorii ca tocmai a vazut lumina tiparului noua sa carte – ”An Loch Dorcha (Lacul Intunecat)”. Titlul este in scoțiana veche și cartea a fost scoasa sub ingrijirea editurii ”Singur”, din Anglia, fiind tiparita…

- Rapid a pierdut derby-ul cu Petrolul, 0-2, dar antrenorul giuleștenilor, Mihai Iosif, a avut din nou o declarație memorabila, la fel ca in meciul precedent din Liga 2. Dupa ce etapa trecuta a recitat versuri din Mihai Eminescu, Mihai Iosif a atras din nou atenția la finalul partidei cu Petrolul, cand,…

- Mai mulți angajați ai Judecatoriei Ploiești au fost confirmați cu Covid-19. Anunțul a fost facut marți, de Sindicatul național al Grefei Judiciare Dicasteral: "Dupa ce la debutul pandemiei am sesizat cazuri de infectare la nivelul instantelor bucurestene – care se confrunta si in prezent cu numeroase…

- "Nici nu stiu cand vin vaccinurile, noi vom suna toti oamenii de pe liste, avem cam 40 de persoane in fata dumneavoastra", este raspunsul pe care jurnalistul de la Ziarul de Iasi l-a primit intr-o farmacie din Iasi. Cererea este mult mai mare fata de anul trecut, din cauza epidemiei de COVID…

- In perioada septembrie - noiembrie are loc campania de vaccinare a vulpilor impotriva rabiei. Toti cainii vor fi legati sau tinuti inchisi timp de 14 zile de la anuntul declansarii campaniei de informare. Anuntul a fost postat in Gara din Iasi. Momelile pentru vulpi vor fi imprastiate in zonele limitrofe…

- Un sofer de camion care a ramas fara frâne a provocat o adevarata tragedie pentru o familie din Iasi. Mastodontul a doborât în calea lui doua garduri si s-a oprit în casa unei familii. Dun pacate, o fetita de 5 ani care se juca în curte a fost prinsa sub…

- Un barbat si un copil de trei ani au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce in cursul zilei de luni un vagon s-a desprins de un cap de TIR la intrarea in Iasi si a intrat intr-o casa de la marginea DN 24, informeaza Agerpres.