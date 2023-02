Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT este cel mai la moda instrument de inteligența artificiala din lume. Procesul e simplu: intri, pui o intrebare și afli adevarul sau ceva cat mai aproape de el. Sau cat mai departe de el, asa cum se observa din experimentul Gazetei Sporturilor despre oamenii din fotbalul și din sportul romanesc.…

- Octavian Abrudan (38 de ani) a fost invitatul zilei la GSP LIVE. Fostul fundaș central, trecut pe la echipe precum Gloria, FC Brașov, FCSB, U Cluj, Rapid și Gaz Metan, a povestit o serie de intamplari amuzante petrecute la echipa roș-albastra. ...

- Inainte de meciul cu Farul (luni, 20:00), Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre croatul Marko Dugandzic. Atacantul de 28 de ani, cedat la inceputul sezonului de CFR Cluj la Rapid, a reușit un hat-trick in meciul cu Sepsi (3-0), ajungand la 12 goluri in 21 de partide. ...

- Ce stadion nou, ce sala polivalenta noua? Noi nu avem absolut nimic. Scuze, avem. Doar minciuni si promisiuni neonorate din partea USR. Chiar si „blocajuri politice”, ca sa fim rusinea tarii la infrastructura sportiva. Cosnilierul local Roxana Iliescu demonstreaza cu argumente ca promisiunile USR au…

- Ucraineanca Yuliya Gerasymova (33 de ani), cea mai populara voleibalista a planetei in mediul online, a fost prezentata la CS Rapid. Yuliya Gerasymova, ultima data la Roleski Grupa Azoty, in Polonia, a fost prezentata la CS Rapid. Sportiva din Ucraina a devenit celebra in toata lumea iarna trecuta,…

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Veste excelenta pentru pasagerii Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia: in ajun de Moș Nicolae se ridica restricțiile referitoare la lichidele din bagajele de mana. Nici electronicele nu vor mai fi scoase la verificare. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia se alatura aeroporturilor…

- Chiar daca a fost suspendata provizoriu dupa ce a fost depistata pozitiv in urma unui test anti-doping facut la US Open 2022, romanca nu poate sta departe de sportul pe care il iubește. Spre fericirea fanilor sai, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis. Unde a jucat constanțeanca. Simona Halep,…