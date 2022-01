A condus ani de zile cu permis fals, pe care a dat 1.500 euro. Cum a fost prins?

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Olt, prins fara permis in Vrancea, judecat și condamnat la plata unei amenzi penale, trebuie acum sa mearga la inchisoare pentru cateva sute de zile. Motivul e simplu: de la condamnarea sa definitiva din august 2020, deși instanța i-a aratat clemența și a dispus doar ca acesta…

- Sentinta in cazul acestuia a ramas in sfarsit definitiva: amenda de 4.000 lei si permis suspendat pentru 3 ani Tratat cu blandete de judecatori dupa ce a condus fara permis si sub influenta drogurilor, un sofer a mers pana in panzele albe pentru a-si pastra cazierul curat. La Curtea de Apel, soferul…

- Cel in cauza a condus autovehiculul marca Peugeot, in Mamaia, dinspre Navodari catre municipiul Constanta. La un moment dat, inculpatul a fost a fost depistat si inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de 119 km h. Curtea de Apel Constanta a dispus ieri, 08 decembrie 2021, condamnarea in prima…

- Un candidat de 24 de ani la școala de șoferi, din Zalau, a fost gasit pozitiv de polițiști cu substanțe psihoactive chiar in timpul examenului. Tanarul a fost oprit in trafic de oamenii legii, care verificau daca se respecta sau nu regulile de circulatie, potrivit site-ului local Sportul Salajean.ro…

- Un barbat din America a fost declarat nevionvat și eliberat, dupa ce a executat aproape 46 de ani de inchisoare. Americanul a fost lasat in libertate, dupa ce anul trecut a abținut dreptul de a avea un nou proces. In toți anii de pedeapsa, barbatul și-a susținut nevinovația.

- Un barbat din comuna Horia, judetul Constanta, a fost prins baut la volan pe DN1 la Sinaia, desi acesta avea permisul suspendat tot pentru o fapta similara. Constanteanul s-a ales cu dosar penal.

- In weekend, politistii din cadrul Postului Berceni au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare pentru a-l imobiliza pe un tanar in varsta de 21 de ani, care se sustragea de la executarea pedepsei cu inchisoarea. Barbatul fusese condamnat definitiv pentru comiterea infractiunilor de vatamare…