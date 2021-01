Stiri pe aceeasi tema

- A cincea transa de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 de doze, va ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19,…

