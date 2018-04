Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost ranit grav intr-un accident produs in fata Spitalului Orasenesc din Targu Neamt.Martorii spun ca barbatul traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost lovit in plin de un autoturism.

- Soferul care a lovit o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Bucuresti, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost gasit de politisti in noaptea de vineri spre sambata si a fost retinut. El nu are permis de conducere, iar masina pe care a condus-o a fost vanduta de aproape 10 ori fara sa…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, barbatul de 47 de ani a fost retinut in noaptea de vineri spre sambata, fiind acuzat de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducere pe drumurile publice fara permis de conducere. Masina pe care o conducea barbatul, gasita…

- O fetita de 10 ani a fost ranita grav, joi, pe o trecere de pietoni de pe strada Luica din Capitala, soferul masinii care a lovit-o fugind de la locul accidentului, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- O tanara de 19 ani a ajuns la spital vineri seara, dupa ce un autoturism a lovit-o pe trecerea de pietoni din fața Ștrandului Sun din Cluj-Napoca. Dupa accident, șoferul și-a continuat drumul fara a-i pasa de victima și de starea ei. Polițiștii au dat in urmarire BMW-ul de culoare neagra, indicat de…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Polițiștii din Gaești sunt in alerta și cauta un șofer care a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit, chiar pe trecerea de pietoni, o femei . Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni din zona fabricii Arctic din Gaești.Imediat oamenii legii au pornit pe urmele șoferului…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .