- Fostul fotbalist Valeriu Rachita (53 de ani) inca nu este convins de valoarea antrenorului Ivaylo Petev (48 de ani), de la Universitatea Craiova. Universitatea Craiova a strans 4 victorii consecutive de la instalarea bulgarului Ivaylo Petev pe banca tehnica, 3 in campionat și una in Cupa Romaniei. …

- „Șocul” produs prin numirea lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova a fost nesemnificativ la nivelul cifrelor. Semn ca probleme oltenilor sunt mai profunde decat ar putea parea. Prin aducerea lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova, patronul Mihai Rotaru intenționeaza o schimbare de macaz. Atat…

- Suporterii Universitații Craiova au dat verdictul pe rețelele de socializare. Cel mai caștigat din desemnarea lui Ivaylo Petev in funcția de antrenor al juveților este patronul Mihai Rotaru. „Bine patroane, in sfarșit ne-ai adus antrenor”, l-au laudat fanii. Cel mai rau, fotbaliștii. „Succes și pune…

- Universitatea Craiova incepe o noua etapa de astazi: alb-albastrii intra sub comanda lui Ivaylo Petev. Antrenorul bulgar a fost prezentat astazi chiar de finantatorul-presedinte Mihai Rotaru. Contractul se intinde pana in 2026, iar primul obiectiv al staff-ului va fi redresarea echipei. Acesta nu va…

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a afirmat in cadrul conferinței de prezentare a lui Ivaylo Petev ca a „inceput negocierile” cu antrenorul bulgar in vara, atunci cand echipa era pe mainile lui Eugen Neagoe. CSU Craiova a desfașurat cantonamentul de pregatire din vara la Bansko,…

- Universitatea Craiova iși prezinta astazi noul antrenor, pe bulgarul Ivaylo Petev. Conferința de presa are loc de la ora 13:00, la stadionul Ion Oblemenco, iar in premiera, alaturi de tehnicianul bulgar se va afla in fața jurnaliștilor chiar patronul Mihai Rotaru. Toate declarațiile vor fi LIVE pe GSP.RO…

- Tehnicianul bulgar Ivaylo Petev va semna pe 3 ani cu echipa lui Mihai Rotaru și are un munte de urcat. Preia o echipa „rupta” la mijloc, in care atacanții n-au mai inscris de 5 meciuri. Patronul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, i-a stabilit deja mandatul lui Ivaylo Petev, tehnicianul bulgar pe care…

- Rezultatele slabe aratate de CS Universitatea Craiova in ultima vreme sub comanda perechii formate din Dragoș Bon și Corneliu Papura l-au determinat pe principalul acționar al clubului, Mihai Rotaru, sa caute un nou antrenor. Din informațiile Gazetei Sporturilor, alesul lui Rotaru este Ivaylo Petev…