Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Banațean gazduiește in 2 și 3 septembrie, incepand cu ora 10:00, cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari din Banat, eveniment de șezatori populare ca in vechime, cu vorba in grai banațean, cu tradiție și continuitate. Timp de doua zile, vor fi prezenți condeieri plugari…

- Timp de 10 zile, in perioada 25 august – 3 septembrie, la Lugoj va avea loc o noua ediție a Festivalului „Podul de Fier”. Aflat la cea de-a doua ediție, Festivalul „Podul de Fier” este finanțat cu 253.681 de lei (aproximativ 51.000 de euro) din bugetul local al municipiului Lugoj,…

- REȘIȚA – Dupa trilogia „Orașul de foc”, regizorul Sabin Dorohoi lucreaza la un nou proiect de promovare a Banatului. E ceva nou pentru el, intrucat vrea sa cuprinda toate anotimpurile alaturi de o parte a evenimentelor care se petrec in județ. Printre acestea, recent incheiatul festival de rock Custom,…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, Centrul de Cercetari Biologice Jibou și Primaria orașului Jibou organizeaza o noua ediție a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta in gradina”. Evenimentul se desfașoara anual in cadrul Gradinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou și a ajuns acum…

- Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, celebreaza ziua județului Timiș printr-un spectacol de gala și activitați de tip flashmob din arealul folcloric al județului Timiș. In 28 iulie, sarbatorim 104 ani de administrație romaneasca in județul Timiș. Dr. Aurel Cosma,…

- Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, celebreaza ziua județului Timiș printr-un spectacol de gala și hore cu toți cei care indragesc tradițiile și arealul folcloric timișean. Vineri, 14 iulie 2023, la ora 20:00 sunteți invitați sa va prindeți in hora in Piața…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…