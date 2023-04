Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou raport Eurostat, publicat miercuri, Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește creșterea prețului la electricitate. Creșteri mari ale costurilor au fost intregistrate in semestrul doi din 2022, in 25 de state membre.

- In 2021, 39% dintre copiii din UE care traiau in gospodarii cu un nivel de educație scazut (cel mult invațamantul secundar inferior) au fost afectați de lipsuri materiale, in comparație cu 4% in cazul copiilor din gospodarii cu un nivel de educație superior (invațamant terțiar), potrivit datelor publicate…

- Romania, printre țarile membre UE cu cele mai mari deficite guvernamentale. Aproape dublu fața de media UE, in anul 2022 Romania, printre țarile membre UE cu cele mai mari deficite guvernamentale. Aproape dublu fața de media UE, in anul 2022 In anul 2022, deficitul guvernamental a scazut, fața de anul…

- Rata deprivarii materiale si sociale severe in randul tinerilor cu varste intre 15 si 29 de ani a fost de 6,1% in Uniunea Europeana in anul 2021, insa in Romania s-a cifrat la 23%, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre, proportia tinerilor care au fost grav defavorizati…

- Riscul de saracie sau de excluziune sociala a crescut pentru copiii din Uniunea Europeana, cu 0,4 puncte procentuale, de la 24,0 % la 24,4 %, intre 2020 și 2021, cu rata cea mai ridicata in Romania – 41,5%, urmata la distanța de Spania 33,4%, in vreme ce in Finlanda și Danemarca a fost cel mai […]…

- Producția de carne de porc a Romaniei s-a redus cu aproape 11% in 2022 fața de 2021, iar producția de carne de bovine a scazut cu peste 3%.Romania a inregistrat in perioada 2013 – 2022 cel mai mare declin procentual din Uniunea Europeana in privința numarului de porci vii și al doilea la bovine.Mari…

- O pizza cumparata in magazinele din Uniunea Europeana a costat mai mult cu 15,9% in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021, arata datele publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Pizzei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O pizza cumparata in magazinele din Uniunea Europeana a costat mai mult cu 15,9% in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021, arata datele publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Pizzei.