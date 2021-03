Stiri pe aceeasi tema

- In spitalele din Capitala, 754 de lucratori medicali au fost vaccinați deja. Aceasta cifra constituie circa 50 de procente.Anunțul a fost facut de catre șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate a Primariei municipiului Chișinau, Tatiana Bucearschi.

- In municipiul Chișinau au fost vaccinați 754 de lucratori medicali. In același timp, in spitalele municipale activeaza circa 3000 de persoane. Anunțul a fost facut de șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate a Primariei municipiului Chișinau, Tatiana Bucearschi, in cadrul ședinței serviciilor…

- Instituțiile medicale din Chișinau sunt pregatite sa inceapa procesul de imunizare. Despre aceasta a anunțat astazi, in cadrul ședinței Primariei, Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate.

- Chișinau ramane in continuare in alerta epidemiologica sporita, dupa ce saptamana trecuta s-a inregistrat o creștere lenta a numarului de cazuri noi de Covid. Specialiștii prognozeaza o creștere semnificativa in timpul apropiat. Ultimele date despre situația epidemiologica din Chișinau a fost prezentata…

- 12 asistenți și medici au primit, in loc de vaccin anti-Covid, ser fiziologic. S-a intamplat in Trentino, Italia, pe parcursul ultimelor zile, potrivit Mediafax. Este vorba despre o singura sesiune de vaccinare care a implicat 47 de persoane, dintre care cel mai probabil 12 au primit cate…

- Numarul de infectari cu Covid-19, confirmate zilnic in Republica Moldova, a scazut ușor, insa situația din municipiul Chișinau ramine alarmanta. Declarația a fost facuta de catre Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate din cadrul Primariei capitalei. Potrivit celui…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 este in descreștere, in comparație cu luna decembrie. Despre aceasta a anunțat astazi in cadrul ședinței Primariei, Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate.