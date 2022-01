Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 62 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 585 de teste, dintre care 417 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 27 de cazuri. In Timis, 135 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 21 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 86 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.753 de teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 48 de cazuri. In Timis, 142 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 21 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 738 de teste, dintre care 459 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 12 cazuri. In Timis, 132 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele 24…

- Potrivit bilanțului prezentat azi de autoritați, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 67 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 735 de teste, dintre care 313 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 30 de cazuri. In Timis, 324 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 184 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.700 teste, dintre care 726 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 101 cazuri. In Timis, 533 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 58 la ATI. In ultimele 24 de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 549 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.615 teste, dintre care 1.091 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 274 cazuri. In Timis, 566 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 64 la ATI. Numarul total…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 568 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 1.279 teste, dintre care 722 teste rapide. 175 de cazuri sunt insa de ieri, fiind raportate astazi. In Timisoara au fost confirmate 293 cazuri. In Timis, 537 persoane infectate cu Covid-19 sunt…