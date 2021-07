Stiri pe aceeasi tema

- Victoria lui Novak Djokovic la Wimbledon 2021 a facut din nou senzație, pentru ca sârbul, fara a juca la cel mai înalt nivel al sau, a mai câștigat un Slam și i-a egalat pe rivalii sai Roger Federer și Rafael Nadal, scrie Tennis World USA. Condiția fizica a lui Djokovic continua…

- Patrick Mouratoglou (51 de ani), antrenorul Serenei Williams (39 de ani, 16 WTA) așteapta o finala istorica la US Open 2021. Novak Djokovic a ridicat trofeul la Wimbledon 2021 și i-a egalat pe Roger Federer și pe Rafael Nadal in fruntea clasamentului all-time al titlurilor de Grand Slam. Cei trei coloși…

- Novak Djokovic (Serbia, 33 de ani) este omul momentului in tenisul mondial, sarbul egaland recordul de 20 de titluri de Grand Slam deținut de Roger Federer (Elveția, 39 de ani) și Rafael Nadal (Spania, 34 de ani). Djokovic a avut o reacție plina de fair-play, explicand ca el, Federer și Nadal s-au…

- Câștigator la Wimbledon dupa o finala de patru seturi cu Matteo Berrettini, Novak Djokovic le-a mulțumit marilor sai rivali, Rafael Nadal și Roger Federer, pentru ca l-au ajutat sa devina jucatorul din prezent. Sârbul, care s-a impus deja în primele trei Grand Slamuri ale anului, este…

- Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) este campion pentru a 6-a oara la Wimbledon. Sarbul s-a impus in finala disputata cu Matteo Berrettini (25 de ani, 9 ATP), scor 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3. Dupa meci, cu trofeul in brațe, Djokovic a oferit declarații de pe suprafața de joc a Arenei Centrale. ...

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) l-a invins pe americanul Denis Kudla (28 de ani, 114 ATP), scor 6-4, 6-3, 7-6(7) și s-a calificat in optimile de finala la Wimbledon 2021. Novak Djokovic mai are 4 meciuri pana la al 3-lea trofeu de Grand Slam din anul 2021. Sarbul i-ar egal pe in ierahia istorica pe…

- Aflați în echipe diferite, Marius Copil și Horia Tecau vor reprezenta România în proba de dublu masculin de la Wimbledon. La dublu feminin, Andreea Mitu și Monica Niculescu vor face pereche, în timp ce Raluca Olaru și Patricia Țig vor avea colege din alte țari.Dublu masculin,…

- Finala turneului de tenis ATP de la Belgrad (Serbia), dotat cu premii totale de 511.000 de euro, se va disputa sambata intre sarbul Novak Djokovic, 1 ATP, principal favorit, si slovacul Alex Molcan (255 ATP), transmite AFP. In semifinale, Djokovic l-a eliminat cu 6-1, 4-6, 6-0, pe slovacul Andrej Martin…