60 de pacienți rămași la Terapie Intensivă în Cluj In județul Cluj, au fost descoperite doar 79 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. De asemenea, la ATI au ramas doar 61 de pacienți internați și alți 4 oameni au murit. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 2,16;In ultimele 24 de ore,… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

