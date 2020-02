4 nemțeni în carantină, 3 din Răucești și unul din Târgu Neamț Primele 4 persoane intrate in carantina din județul Neamț și internate intr-unul din centrele amenajate special in acest scop sunt venite toate din nordul Italiei. Trei sunt din satul Ungheni, comuna Raucești și una din Targu Neamț. Dumitru Balajel, primarul comunei Raucești, a confirmat știrea și a adaugat ca și persoanele cu care au intrat in contact sunt și ele in carantina, dar la domiciliu, fiind vorba de 4 familii. „ Știu ca cele trei persoane care sunt in carantina sunt bine, noi o sa-i sprijinim, daca au nevoie de ceva, le sarim in ajutor. Familiile lor sunt din Ungheni și au ramas izolați… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a declarat ca in Romania sunt pregatite aproximativ 4.000 de locuri de carantina. In spitale, exista in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile si unitațile de boli infectioase, iar din acestea, 95 sunt paturi de terapie intensiva. "Avem la dispozitie undeva in…

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…

- Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul…

- Colegiul National “Stefan cel Mare” din Targu Neamt a reusit deja sa se alinieze marilor colegii nationale din tara prin infiintarea unui club de robotica. Cativa elevi entuziasti, coordonati de prof. Bianca Tarhon, au lucrat impreuna, au aplicat si au obtinut grant-ul de 5.000 de euro oferit prin programul…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 24,44% in primele 11 luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 5.830 insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 915, in scadere cu 33,31- fata aceeasi perioada din 2018. Pe locurile urmatoare in ierarhia insolventelor se afla judetele Bihor, cu 432 de insolvente (-11,29-), Timis - 277 (-25,94-) si Constanta - 256…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu peste 26,42% in primele 10 luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 5.170 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului…