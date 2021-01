36.000 de doze de vaccin au fost distribuite, duminică, în toată țara Incepand de luni, activitatea de vaccinare pentru Etapa I se va extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, vor intra in activitate, la nivel național, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Pentru buna desfașurare a […] The post 36.000 de doze de vaccin au fost distribuite, duminica, in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

