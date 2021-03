Stiri pe aceeasi tema

- DSP BN raporteaza 21 de noi cazuri de COVID, depistate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru. Sunt 240 de cazuri active, la ora actuala, cu 50 de persoane izolate in spital. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost efectuate 324 teste, dintre care 140 la SJUB, 173 teste…

- Pana astazi, 6 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 743.343 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 689.474 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.611 cazuri noi…

- In judetul Timis exista tot șapte focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Focarele active sunt la: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SINERSIG– 32 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 169 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.821 de teste, dintre care 502 teste rapide. Dupa foarte mult timp, in ultimele 24 de ore nu s-a consemnat niciun deces in Timis, din cauza coronavirusului. Rata de infectare a scazut din…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, marți, 12 ianuarie, au fost confirmate 3.697 de noi infectari cu coronavirus, 225 dintre acestea fiind din Timiș. 156 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.073 pacienți in stare grava, internați…

- În ultimele 24 de ore, 164 de persoane au fost confirmate COVID-19, în județul Cluj. De asemenea, doi pacienți infectați cu coronavirus au decedat. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: …

- Astazi, 15 decembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 7577;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 6395;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…