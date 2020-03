Stiri pe aceeasi tema

- Noul bilanț comunicat de autoritați duce cifra totala a infectarilor la 308, cu 31 de cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore. Cele mai multe dintre acestea, la Timișoara. Autoritațile nu specifica, insa, județele de proveniența a pacienților. „Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au…

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat astazi la ora 10:00 confirmarea a inca doua cazuri, dupa ce, noaptea trecuta, fusesera confirmate inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe…

- Alte sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 70. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța, și un barbat și o femeie din Mehedinți.In cursul dimineții de vineri fusesera confirmate alte cinci cazuri, toate din București, unde…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, vineri, ca un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara au fost depistați pozitiv la coronavirus, scrie Antena 3. Cazul barbatului...

- Inca doua persoane – o femeie din Timisoara si un barbat din Maramures – au fost depistate cu noul coronavirus, a anuntat vineri secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru. El a declarat, intr-o conferinta de presa care a avut loc la sediul MAI, ca in urma testelor de supraveghere s-au confirmat…