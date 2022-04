Astazi, 27 aprilie 2022, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.663 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.199 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 1.287 decese. • DECESE […] The post 3 noi cazuri de COVID-19 raportate astazi, 27 aprilie 2022, in județul Alba. Bilanțul urca la 53.663 persoane infectate și 1.287 decese first appeared on albaiuliainfo.ro .