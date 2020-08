Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control efectuat la o societate comerciala din comuna Almașu Mare, polițiștii Serviciului de Ordine Publica au constatat ca, aceasta a expediat avize de insoțire a marfii, pentru cantitatea de 127,68 metri cubi de material lemnos, din alte locuri decat cele corespunzatoare provenienței…

- Peste 260 metri cubi de material lemnos au fost confiscati valoric de politisti in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.Politisti din cadrul Serviciului de Ordine…

- Ieri, 6 august 2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici, au efectuat un control in fondul forestier proprietate publica, avand ca scop verificarea modului de eliberare și completare a documentelor de proveniența și insoțire a materialelor lemnoase de…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII in Alba: Peste 260 de metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma controalelor Potrivit IPJ Alba, in data de 06 august 2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici, au efectuat un control in fondul forestier proprietate…

- Duminica, 26 iulie, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu reprezentanti ai Autoritații Navale Romane, Oficiul de Capitanie Dej au desfasurat o actiune pe lacurile de acumulare Beliș – Fantanele și Tarnița. Actiunea a avut drept scop prevenirea si combaterea activitaților ilicite…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce polițiștii Serviciului de Ordine Publica - Biroul Combaterea Delictelor Silvice impreuna cu lucratori ai Garzii Forestiere Suceava l-au prins in timp ce transporta lemn fara documente. ...

- O adolescenta de 16 ani a fost cautata toata noaptea de vineri spre sambata de catre politisti, dupa ce a sustinut la telefon ca este urmarita de un barbat inarmat, insa dimineata a fost gasita intr-un parc din municipiul Arad, recunoscand ca totul a fost o inscenare. Mama fetei a apelat 112 la ora…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba continua seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma unui control in teren politistii au confiscat 82,49 de metri cubi de material lemnos. La data de 10 iunie 2020, polițiștii Serviciului…