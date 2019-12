Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este sarbatoarea darurilor spirituale si materiale, a afirmat, miercuri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Nasterii...

- In noaptea de ajun, liderul de la Casa Alba, Donald Trump si prima doamna Melania au participat la o cina, in Florida. Daca alteori oficialul acorda cateva minute jurnalistilor, de aceasta data, s-a oprit doar sa ureze la multi ani si a evitat interactiunea cu presa.

- In Maramures, una dintre cele mai indragite traditii de Craciun este mersul cu colindul. In prima zi de Craciun, colindatorii merg din casa in casa cu steaua in mana si le vestesc oamenilor nasterea lui Iisus prin cantece si poezii. Se spune ca acela, care nu le deschide poarta colindatorilor, va avea…

- Mos Craciun în jurul lumii Craciunul este celebrat din Antichitate ca data a nasterii lui Iisus, dar a devenit, de-a lungul secolelor, si o sarbatoare a familiei, marcata de obiceiuri precum colindele, împodobitul bradului și darurile Mosului, mult așteptate de copiii din întreaga…

- Nașterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita in zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscuta și sub denumirea de Ajun. Sarbatoarea Craciunului dateaza inca din secolul al IV-lea, cand Biserica Creștina a stabilit aceasta data nu intamplator, ci pentru a concura cu…

- Obiceiurile calendaristice cele spectaculoase sunt cele legate de sarbatoarea Nasterii lui Iisus si schimbarea anului. Craciunul este polul in jurul caruia graviteaza o multitudine de colinde, urari si traditii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar ce se regasesc in actualitate.

