20 de noi cazuri de pestă porcină africană, în Prahova V. Stoica Ieri, Centrul local de combatere a bolilor Prahova s-a intrunit intr-o noua ședința extraordinara, dupa confirmarea a inca 20 de cazuri de pesta porcina africana la mistreți și un focar intr-o gospodarie din Filipeștii de Targ. In toate cele 20 de noi cazuri de pesta porcina, analizele au fost efectuate de catre specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, precum și ai Institutului de Diagnostic și Sanatate Animala București. Cazurile de pesta porcina africana au fost confirmate la mistreți pe fondurile de vanatoare 40 Iordacheanu (1 caz), 38 Bratia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

