19 august 1881: Ziua în care se năştea George Enescu „Perfecțiunea, care este pasiunea atator oameni, nu ma intereseaza. Ceea ce conteaza in arta este sa vibrezi tu insuți și sa ii faci pe ceilalți sa vibreze”, spunea George Enescu. George Enescu s-a nascut la 19 august 1881 in comuna Liveni-Varnav din județul Botoșani. Astazi, comuna in care a copilarit poarta numele sau. A fost al 12-lea copil al Mariei Cozmovici-Enescu și al lui Costache Enescu, ceilalți unsprezece frați ai sai murind la varste foarte fragede. Considerat cel mai important muzician roman, George Enescu s-a remarcat ca violonist, compozitor, pedagog, pianist si dirijor. A inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

