David Popovici, campion european, cu un nou record mondial ! (Foto)

Tanarul roman, David Popovici, cel care face istorie in natatia mondiala, este cel mai rapid inotator de pe mapamond. In cursa de astazi, 13 august, David a spulberat pur si simplu recordul mondial in proba de 100 metri liber, cucerind aurul european. “FABULOS! FANTASTIC!… [citeste mai departe]