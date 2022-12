Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Consiliu Local din 25 noiembrie s-a aprobat programul sarbatorilor de iarna din centrul Ramnicului, grupate sub tradiționalul generic ”Decembrie Magic”. Startul va fi dat de spectacolul ”Spirit Romanesc” din 30 noiembrie – sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, care va anima Scuarul Mircea…

- Un concert simfonic dedicat Zilei Nationale va avea loc joi, 1 decembrie 2022, de la ora 19.00, in sala Filarmonicii “Dinu Lipatti”. Intrarea libera. In program: – Turneul Național „MUZICA PENTRU COPII IN FILMUL ROMANESC” – Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Romane Dirijor…

- Pe 30 noiembrie se da startul sarbatorilor de iarna din centrul Ramnicului: aprinderea iluminatului festiv, concert cu Nicolae Furdui Iancu și foc de artificii! In ședința de Consiliu Local din 25 noiembrie s-a aprobat programul sarbatorilor de iarna din centrul Ramnicului, grupate sub tradiționalul…

- Ne apropiem de luna decembrie și se vor implini patru luni de la data la care a inceput anul școlar in curs. Ca in fiecare an, guvernanții s-au gandit la elevii care provin din familii defavorizate și care nu-și permit rechizite pentru școala. Cu ganditul mai merge și la guvernanți, din cand in cand,…

- Mai bine de jumatate dintre copiii din comunitatile dezavantajate spun ca profesorii le cer bani pentru fondul clasei. Primaria face apel catre parinți și profesori sa renunțe la asemenea practici ilegale.

- Primaria municipiului Piatra-Neamț s-a implicat in soluționarea problemelor de la Liceul cu Program Sportiv, unde a fost intrerupta alimentarea cu gaze naturale. Primarul Andrei Carabelea a solicitat conducerii liceului sa efectueze plata pentru facturile restante de gaze naturale din veniturile proprii,…

- In data de 26 septembrie 2022 de la ora 17.00 Parohia Romano Catolica „Sf.Cosma și Damian" in colaborare cu Filarmonica de Stat Targu Mureș organizeaza un concert vocal-simfonic. Locația va fi Biserica Parohiei Romano Catolice „Sf.Cosma și Damian". Programul concertului cuprinde Misa „Incoronarii" in…

- O primarie din Bihor a decuplat ilegal școala de la apa și refuza s-o rebranșeze deși e obligata prin sentința judecatoreasca, scrie ziarul local Ebihoreanul. Din aceasta cauza directoarea școlii a spus ca cel mai probabil elevii nu vor putea incepe școala luni, 5 septembrie. Școala din comuna Lugașu…