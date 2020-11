10 simptome care vă anunţă că suferiţi de o boală autoimună Bolile autoimune sunt de o mare diversitate, incluzand artrita reumatoida, diabet de tip I, boli ale tiroidei, lupus, psoriasis, scleroza multipla, și altele, și pot cauza diverse simptome in orice parte a corpului care pot fi de amplitudine medie și chiar severe. Dar ce sunt ele, ce le cauzeaza și cum pot fi tratate? Ce sunt bolile autoimune? Deși sunt numeroase tipuri de boli autoimune și pot afecta o varietate mare de organe, la radacina sunt toate la fel in ceea ce privește faptul ca reprezinta un raspuns imunitar cauzat de inflamația sistemica, aceasta facand ca organismul sa se atace pe… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

