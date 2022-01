Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune din partea ministrului Educației: „Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste” Vești bune din partea ministrului Educației: „Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste” Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat…

- 10 milioane de teste COVID pentru școli, "livrate saptamana viitoare" Pâna la începutul saptamânii viitoare vor fi livrate în școli 10 milioane de teste COVID pentru preșcolari, elevi și angajații din învațamânt - a anunțat vineri ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.…

- Zece milioane de teste de saliva pentru COVID-19 destinate prescolarilor, elevilor si angajatilor din invatamant vor fi livrate pana la inceputul saptamanii viitoare in scoli, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Pana la inceputul saptamanii viitoare, vor fi livrate in…

- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- In urma discuțiilor purtate in ultimele zile de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența cu reprezentanții societaților comerciale care urmau sa livreze produse de tipul “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, conform calendarului de livrare stipulat…

- Testele de saliva livrate in școli au fost epuizate, unitațile de invațamant nu au teste pentru saptamana viitoare. Ministerul Educației ii cere oficial socoteala lui Raed Arafat Testele de saliva livrate in școli au fost epuizate, unitațile de invațamant nu au teste pentru saptamana viitoare. Ministerul…

- Peste 2 milioane de elevi si prescolari incep scoala cu prezenta fizica Realizator: Constanta Comanici - Peste 2 milioane de elevi si prescolari au început ieri scoala cu prezenta fizica, în unitatile în care angajatii erau vaccinati în proportie de cel putin 60%. De lunea…