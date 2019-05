Zilele Maramuresului: Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Aeroportul International Maramures Vineri, 17 mai 2019, prima zi a celei de-a V-a editii a ”Zilelor Maramuresului – Haida, hai in Maramures” a fost una extrem de plina in evenimente la nivelul judetului nostru. Inca de la prima ora a diminetii si pana tarziu in noapte, mai multi ministri au ajuns in Maramures, atat pentru a efectua vizite de lucru in teren, cat si pentru a participa la intalnirile festive organizate de Consiliul Judetean Maramures, in parteneriat cu institutiile de cultura din subordine. La prima ora a zilei, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, alaturi de presedintele Consiliului Judetean, Gabriel Zetea si… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

