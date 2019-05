Un reporter sub acoperire al programului BBC Panorama a filmat pacienti care erau loviti, batjocoriti si maltratati de membri ai personalului la spitalul pentru adulti vulnerabili Whorlton Hall, din comitatul Durham, nordul Angliei.



Politia din Durham a declarat ca ancheta include acuzatii de abuz fizic si psihologic al pacientilor de la acest spital, situat in apropiere de localitatea Barnard Castle, potrivit Agerpres.



Potrivit politiei, vineri au fost efectuate arestari in localitatile Barnard Castle, Bishop Auckland, Darlington si Stockton, toate persoanele chestionate…