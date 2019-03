Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, a transmis duminica Dimitri Peskov, purtatorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția de presa RIA, conform Mediafax.„Nu…

- Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a lansat luni o noua investigatie care il vizeaza pe Donald Trump si colaboratori apropiati ai acestuia. Președintele și celelalte persoane implicate sunt suspectate de obstructionarea justitiei, coruptie si abuz de putere. Odata cu lansarea investigației…

- ​Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui Trump, a fost "pe deplin cooperant" în timpul audierii cu usile închise de joi, în fata comisiei din Congres care investigheaza eventuala ingerinta a Rusiei în alegerile din 2016, conform declaratiilor presedintelui…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- "Partenerii nostri americani au anuntat ca isi suspenda participarea la acord si noi o suspendam la randul nostru", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile de presa ruse. Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia"…