- Ecuadorul a inceput sa trimita in SUA unele dintre bunurile fondatorului WikiLeaks Julian Assange, pe care acesta le-a lasat la ambasada din Londra, conform BBC potrivit news.ro.Ministrul de Externe al Ecuadorului, Jose Valencia, a autorizat confiscarea acestor materiale luna aceasta.…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanta din Londra, pentru ca a încalcat conditiile eliberarii conditionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a ramas sapte ani. Australianul, în vârsta…

- Suedezul Ola Bini a fost retinut in timp ce incerca sa plece in Japonia, in aceeasi zi in care politia londoneza l-a arestat pe Assange, dupa ce Ecuadorul i-a retras acestuia azilul diplomatic.Parchetul general de la Quito a anuntat sambata inculparea 'unui cetatean suedez de 36 de ani…

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…

- Julian Assange urmeaza sa fie expulzat de la ambasada din Ecuador la Londra in cateva ore sau zile, potrivit unei surse "de rang inalt" citata de WikiLeaks. Intr-o postare publicata joi, WikiLeaks susține...