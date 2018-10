Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni desfașurat o acțiune cu efective marite în zona Pata Rât, pentru creșterea gradului de siguranța publica. ”La data de 3 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 7 Poliție au organizat o acțiune cu efective…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat 5 percheziții la persoane banuite ca ar deține și comercializa țigari provenite din contrabanda. Vineri, 28 septembrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul…

- Peste 40 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov s-au mobilizat, marți, și au participat la o acțiune de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sangvina Brașov. Centrul de Transfuzii Sanguine din Brașov se confrunta cu o lipsa acuta de sange, iar cei 43 de polițiști din…

- Doneaza sange, salveaza o viata!”. O noua actiune de donare de sange va avea loc in Protopopiatul Urziceni. Joi, 30 august, in intervalul orar 08.00 – 12.00, la sediul Protopopiatului Urziceni va avea loc o campanie umanitara. "Doneaza sange, doneaza o viata!" se va desfasura in colaborare cu Centrul…

- Sambata seara, Politia Orasului Cugir a organizat o actiune cu efective marite, pentru mentinerea climatului de siguranta publica si prevenirea infracțiunilor. Au fost legitimate 132 de persoane, aplicate 27 de amenzi si a fost retinuta o persoana banuita de furt. La data de 12 august 2018, intre orele…

- Țigari de contrabanda au fost descoperite de un caine polițist, intr-o piața din Iași. Cateva mii de țigarete urmau sa fie vandute la negru in Piața Nicolina , dar polițiștii au identificat imediat ”depozitul” ilegal, cu ajutorul cainelui polițist Acada. Țigarile de contrabanda se aflau in doua mașini…

- Un barbat de 23 de ani, din comuna Cotesti, banuit ca ar fi talharit o angajata a unui magazin din municipiul Focsani, a fost retinut luni de politistii Serviciului de Investigatii Criminale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, barbatul a fost retinut dupa o perchezitie…