Situatia din piata de energie electrica, produsa din gaze naturale, nu este mai buna in prezent, in conditiile in care investitia privind centrala de la Iernut nu este finalizata, motiv pentru care au fost reconfigurate vechile capacitati de productie, a declarat, luni, secretarul de stat in Ministerul Energiei Doru Visan, la conferinta InvesTenergy.



"Avem o situatie mult mai buna la gaze, o situatie care confera certitudine pe piata gazelor, dar din pacate pe piata de energie electrica, aferenta gazelor, situatia nu este mai buna. Avem o certitudine, grupul de la OMV Petrom (Centrala…