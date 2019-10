Viorica Dăncilă o sună pe Angela Merkel pentru construirea fabricii Volkswagen în România „Eu voi incerca o convorbire telefonica (n.r. cu Angela Merkel). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce aceasta investiție in Romania. Știu cat de importanta este pentru țara mea. (...) Eu acum incerc sa inițiez aceasta convorbire, dar daca domnul președinte a mers la Consiliu și a spus ca, de fapt, noi nu mai contam, probabil, liderii europeni care au o alta abordare, vor ține cont de acest lucru. Dansul a spus ca este mai important un premier desemnat decat unul interimar. Mi se pare incredibil... cum poți sa faci o asemenea afirmație. Cred ca toate aceste lucruri, abordari personale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Viorica Dancila a declarat, luni, ca europarlamentarii PNL nu susțin înființarea unui sediu Volkswagen în România și ca liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare catre conducerea Comisiei Europene în care arata susținerea unei fabrici în Bulgaria. Premierul…

- Premierul demis Viorica Dancila promite ca va rezolva ea cu venirea Volkswagen în România. Așa ca va vorbi cu Angela Merkel, cancelarul german, daca președintele Klaus Iohannis nu a dorit sa vorbeasca pentru România.

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susține Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca europarlamentarii PNL nu susțin inființarea unui sediu Volkswagen in Romania și ca liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare companiei in care arata susținerea unei fabrici in Bulgaria. Premierul a anunțat ca va vorbi cu Angela Merkel in acest sens,…

- Viorica Dancila a spus, luni, la DCNEWS, ca Romania este favorita pentru ca Volkswagen sa vina in țara noastra, insa exista piedici de la Bruxelles. Liderul PSD ia in calcul o discuție cu Angela Merkel.

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susținie Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi drept procuror-sef european este o reusita. "Este foarte importanta (desemnarea - n.r.). Este o reusita care este evident si pentru doamna Kovesi semnificativa, dar este si pentru Romania semnificativa. Un procuror din…

- Viorica Dancila a discutat cu board-ul Volkswagen pentru o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica auto in Romania. Bulgaria este contracandidata noastra, vecinii de la sud de Dunare punand pe masa facilitați de 250 de milioane de euro.”Inclusiv eu am discutat cu conducerea Volkswagen.…