- Premierul Viorica Dancila a comentat, duminica, actiunea pe care Liviu Dragnea vrea sa o initieze impotriva ei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, spunand ca, la sapte barbati care sunt impotriva ei (liderii Opozitiei), al optulea ”parca nici nu mai conteaza”. Dancila spune ca nu ii este teama…

- Liviu Dragnea a depus joi la Curtea de Apel Bucuresti, prin avocat, o cerere de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in dosarul in care fostul lider al social-democratilor contesta noua conducere a PSD, stabilita la Congresul din 29 iunie. In cadrul procesului aflat…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM din decembrie anul trecut prin care a fost stabilita componenta completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si hotararile Colegiului de conducere al ICCJ privind numarul si tragerea la sorti…

- Liviu Dragnea devine istorie pentru PSD. Felix Stroe sustine ca la fiecare partid trebuie sa fie portretul presedintelui formatiunii politice respective. "In fiecare sediu judetean de partid, fie ca este PNL, PSD, PMP este cultura institutionala sa fie portretul presedintelui. Noi ni l-am ales la…

- Guvernul de centru-stânga al României este aproape de a colapsa dupa ce unul din partenerii de coaliție a plecat iar un alt potențial partener a declarat ca nu îl va susține în parlament, scrie Financial Times. Viorica Dancila, primul premier femeie din istoria țarii, se va confrunta…